وقال ألكسندر بوجوماز، حاكم بريانسك على تطبيق تيليجرام، إنه وفقا للمعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات أو قتلى أو أضرار.

وكانت قد قالت القوات الجوية الأوكرانية إن هجوما روسيا استهدف الجمعة، مواقع للقوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان بأربع ضربات صاروخية، و62 غارة جوية، وأكثر من 3600 هجوم، بما في ذلك 112 من راجمات الصواريخ.

هجمات روسية

وقال مسؤولون في كييف، السبت، إن روسيا أطلقت وابلا جديدا من الصواريخ والطائرات المسيرة في هجوم ليلي على أوكرانيا، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة في جنوب شرق البلاد وغربها وإصابة اثنين على الأقل من العاملين في مجال الطاقة.

وفي هجومها الكبير الثامن على محطات الطاقة الأوكرانية منذ كثفت موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة قبل ثلاثة أشهر، أطلقت روسيا 16 صاروخا و13 طائرة مسيرة على منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، حسبما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 12 صاروخا من أصل 16 وجميع الطائرات المسيرة الـ13 التي أطلقتها روسيا.