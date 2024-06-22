وقال مكتب الحاكم المحلي إن الحريق بدأ في وقت متأخر من يوم الخميس بسبب حرق قش وانتشر بسبب الرياح القوية.

وكتب وزير العدل التركي يلماز تونج، في منشور على منصة إكس أمس الجمعة، أن السلطات بدأت تحقيقا للوقوف على سبب نشوبه.

وذكرت قناة "إن.تي.في" ووسائل إعلام أخرى أن الحريق صار تحت السيطرة وأن السلطات تعمل على تبريد المناطق المحروقة.

وأفادت القناة بنفوق عدد كبير من الحيوانات بعد أن حوصرت وسط الحريق، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن علاج المصابين ما زال جاريا، وبعضهم في حالة حرجة.

وأفاد قوجة عبر موقع إكس "نواصل علاج ومتابعة 5 من المصابين لدينا. 3 من مصابينا الخمسة الذين يتلقون العلاج في ديار بكر يتنفسون من خلال أنابيب".

وحرق القش ممارسة شائعة بين المزارعين والقرويين في منطقة وسط الأناضول بعد فترات الحصاد.