وأضافت في بيان أنه في المقابل ضربت القوات الجوية والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 4 مواقع لتمركز الأفراد، بالإضافة إلى 4 منظومات دفاع جوي، و3 نقاط مراقبة، ووحدة مدفعية واحدة.

وكشفت القوات الجوية عن وقوع 8 هجمات في اتجاه كوبيانسك في مناطق ستيبوفا نوفوسيليفكا ومياسوزاريفكا وستيلماخيفكا.

خسائر بشرية ومادية

وفي منطقة خيرسون، قتل شخص نتيجة الهجمات الروسية وأصيب أربعة أخرون، كما لحقت أضرار بمبنى إداري ومبنى متعدد الطوابق وثلاثة منازل.

أما في منطقة إيفانوفرانكيفسك غربي أوكرانيا فقد ضرب الجيش الروسي مؤسسة تعليمية داخل المدينة، ودمر أحد المباني جزئيا، فيما لحقت أضرار بالمباني الأخرى وفقاً لما أفادت به الإدارة المحلية للمدينة.

وفي منطقة لفيف ضرب الجيش الروسي منشأة للبنية التحتية للطاقة بالصواريخ، مما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

استهداف مرافق الطاقة

وقال مسؤولون في كييف السبت، إن روسيا أطلقت وابلا جديدا من الصواريخ والطائرات المسيرة في هجوم ليلي على أوكرانيا، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة في جنوب شرق البلاد وغربها وإصابة اثنين على الأقل من العاملين في مجال الطاقة.

وفي هجومها الكبير الثامن على محطات الطاقة الأوكرانية منذ كثفت موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة قبل ثلاثة أشهر، أطلقت روسيا 16 صاروخا و13 طائرة مسيرة على منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، حسبما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 12 صاروخا من أصل 16 وجميع الطائرات المسيرة الـ13 التي أطلقتها روسيا.

من جهتها، قالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء المملوكة للدولة (أوكرينرغو) إن الضربات دمرت معدات في منشآت في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا ومنطقة لفيف الغربية.

وأصيب اثنان من عمال الطاقة في منطقة زابوروجيا عندما اندلع حريق في منشأة للطاقة، وفقا لحاكم المنطقة إيفان فيدوروفو.

ويأتي الهجوم الذي شنته موسكو خلال الليل على زابوريجيا ولفيف في أعقاب ضربات عسكرية أوكرانية على ثلاث مصافي نفط في جنوب روسيا خلال الليل حتى يوم الجمع.