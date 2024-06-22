ونقلت رويترز عن مايك هاغار مدير شرطة الولاية للصحفيين إن المشتبه به أصيب أيضا في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وقع الحادث في متجر ماد بوتشر للبقالة في فوردايس بالولاية، وهي بلدة صغيرة يقطنها 3200 شخص.

وقال هاغار "للأسف، يمكننا أن نؤكد تعرض 11 مدنيا بريئا لإطلاق نار وتوفي ثلاثة منهم. وأصيب اثنان من رجال إنفاذ القانون في تبادل إطلاق النار.

كما تم إطلاق النار على المشتبه به واحتجازه". ولم يوضح ملابسات إطلاق النار، كما لم يرد على الأسئلة.

وأضاف أنه من المتوقع نجاة فردي الشرطة المصابين والمشتبه به.

وذكر أن إصابات المدنيين تراوحت بين غير مهددة للحياة والخطيرة للغاية.