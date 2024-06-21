وتقول القناة إن أوكرانيا تمتلك خبرة في التعامل مع الطائرات من دون طيار الإيرانية، التي يستخدمها الجيش الروسي في الحرب منذ أكثر من عامين.

وحسب التقرير، فإن أوكرانيا عرضت على إسرائيل نقل خبرتها في التعامل مع مسيّرات إيران في بداية العام الماضي، بعد تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو، أي قبل أشهر من اندلاع حرب غزة وما تلاها من توترات في شمال إسرائيل.

ويوضح التقرير أن "وزير الدفاع الأوكراني آنذاك اقترح أن التعاون مع إسرائيل في هذا الصدد، لكن لم يكن هناك رد حقيقي".

ونقلت القناة تصريحات عن سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يافهان كورنيشوك، قال فيها إنه "في بداية العام الماضي، مباشرة بعد تنصيب حكومة نتنياهو، أحضرت من كييف قطعة كبيرة من مسيّرة إيرانية من نوع (شاهد)، كنوع من التذكار من الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى رئيس وزراء إسرائيل".

وأضاف السفير: "قلت حينها إنه إذا لم يتم تعميق التعاون بين البلدين، فإن إسرائيل ستتلقى مثل هذا الأمر أيضا، وهذا بالضبط ما يحدث الآن".

وتقول القناة إن إسرائيل "تواجه الآن مئات المسيّرات المشابهة في الشمال، سواء تلك التي تشن ضربات أو تجمع معلومات، قادمة من الأراضي اللبنانية"، حيث ينشط حزب الله المدعوم من إيران.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر، يطلق حزب الله مسيّرات وصواريخ على إسرائيل تضامنا مع حركة حماس، مما أجبر عشرات الآلاف على ترك منازلهم في إسرائيل وأدى لتصاعد الضغوط السياسية هناك لاتخاذ إجراءات أكثر قوة.

ونزح أيضا عشرات الآلاف من اللبنانيين من منازلهم بعد غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.