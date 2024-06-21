ووجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ييل الأميركية أن العقل يعطي الأولوية للأشياء التي لا يستطيع تفسيرها بشكل جيد وتكون غريبة بالنسبة له، أما إذا كان المشهد متوقعا ونمطيا وليس مفاجئا فقد يقوم العقل بتجاهله تماما.

هذا الاكتشاف، الذي توصلت له الدراسة، ينعكس على جوانب مختلفة في حياتنا، فتفسير عمل الذاكرة وتجميع العقل للبيانات واحتفاظه بها يتعلق بالقدرة على التعلم وبالمناهج الدراسية كما يرتبط بالعملية التسويقية مثلا كيف تجعل علامة تجارية ترسخ بالذاكرة، وغيرها من الأمور المختلفة حتى أن أصحاب الدراسة ربطوا النتائج بتطوير أداء أنظمة الذاكرة في الذكاء الاصطناعي.

في هذا الصدد، قال أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مركز اكستر الطبي، البروفيسور عمرو الشواربي، في حوار مع "سكاي نيوز عربية":

في الخلايا الدماغية، هناك 90 مليار خلية، وقدرة المخ على التخزين تصل إلى 2.5 مليون غيغابايت.

ذاكرة الإنسان تخزن الأشياء بطرق مختلفة.

هناك ذاكرة تخزن الذكريات على المدى القصير، وهناك الذاكرة الطويلة.