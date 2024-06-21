وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "سنعيد ترتيب أولويات تسليم هذه الصادرات بحيث يتم الآن إرسال تلك الصواريخ التي تخرج من خط الإنتاج إلى أوكرانيا"، خصوصا صواريخ باتريوت وناسامس.

وأشار إلى أن "تسليم هذه الصواريخ إلى دول أخرى على قائمة الانتظار سيتعين تأجيله".

وعلّق الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس قائلا: "أنا ممتن بعمق للرئيس الأميركي جو بايدن لإعطائه أوكرانيا الأولوية في تسليم أنظمة الدفاع الجوي التي نحن في حاجة ماسة إليها للرد على الهجمات الروسية".

وأكد كيربي أن شحنات الأسلحة إلى تايوان التي تخشى غزوا محتملا من الصين، وإسرائيل التي تعرضت لهجوم إيراني واسع النطاق بصواريخ ومسيرات في وقت سابق هذا العام وتخوض حربا ضد حماس، لن تتأثر بالقرار.

والولايات المتحدة داعم عسكري رئيسي لأوكرانيا، وخصصت لها أكثر من 51 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمنية منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية في فبراير 2022.