وقال ريابكوف للوكالة في مقابلة إن موسكو لديها "أوثق شركاء" في كل من آسيا وأميركا اللاتينية "يتم العمل معهم على الوضع الأمني بشكل جوهري، ولا يقتصر الأمر على مستوى تبادل التقييمات".

وأضاف المسؤول الروسي: "لا يوجد شيء في هذا... المسألة مطروحة... مع عدد من شركائنا"، وذلك في إشارة إلى وضع أسلحة بعيدة المدى.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد توعد في وقت سابق من الشهر الجاري، بتقديم أسلحة إلى دول ثالثة تستخدمها لضرب المصالح الغربية، في حال أجاز الغرب لأوكرانيا أن تضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى.

وذكر بوتين خلال لقائه مندوبي وكالات أنباء أجنبية: "إذا كان أحد يعتقد أنه يمكن تقديم أسلحة مماثلة في منطقة المعارك لضرب أراضينا لماذا لا يكون لنا الحق في إرسال أسلحتنا من الطراز نفسه إلى مناطق في العالم توجه فيها ضربات إلى منشآت حساسة تابعة للدول التي تتحرك ضد روسيا؟".