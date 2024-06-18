وبحسب أسوشيتد برس، كان العميل عائداً من العمل ليلة السبت عندما تم جرى اعتراضه من قبل مسلح في مجتمع سكني في توستين، على بعد حوالي ساعة بالسيارة جنوب شرق لوس أنغلوس، وفقاً لجهاز الخدمة السرية الأميركية.

وأضافت الوكالة أن شخص ما اتصل بقسم شرطة توستين بعد الساعة 9:30 مساءً بقليل. للإبلاغ عن السرقة. وقالت الشرطة إن العميل سرق حقيبته تحت تهديد السلاح.

وقالت الشرطة إن العميل، الذي لم يصب بأذى، أطلق النار من بندقيته خلال المواجهة. وقالت الخدمة السرية إنها لا تعرف ما إذا كان أحد قد أصيب بالرصاص.

وقالت شرطة توستين يوم الاثنين إنها لم تعثر على مشتبه به. وعثر الضباط على بعض متعلقات العميل المسروقة في المنطقة.

وأفادت الشرطة أن سيارة إنفينيتي FX35 فضية اللون شوهدت وهي تغادر مكان الحادث.

وأقام الرئيس جوبايدن والرئيس السابق باراك أوباما حفلا لجمع التبرعات حضره نجوم هوليود في لوس أنجلوس يوم السبت، والذي جمع أكثر من 30 مليون دولار لحملة إعادة انتخاب بايدن.