ويقول المسؤولون السويسريون إن أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، بما في ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سينضمون إلى التجمع في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن. سيحضر المؤتمر نحو 100 وفد من بينهم هيئات أوروبية والأمم المتحدة.

وأصبح من يحضر - ومن لا يحضر - أحد المخاطر الرئيسية للاجتماع الذي يقول منتقدون إنه سيكون عديم الفائدة دون حضور حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي بدأت في فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا وتمضي قدما في الحرب.

ومن المقرر أن تحضر نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، بينما ترسل تركيا والمملكة العربية السعودية وزيري خارجيتهما.

وسيتم تمثيل الدول النامية الرئيسية مثل البرازيل، التي تتمتع بصفة مراقب في هذا الحدث، والهند وجنوب إفريقيا على مستويات أدنى.

وتنضم الصين، التي تدعم روسيا، إلى عشرات الدول التي لا تشارك في المؤتمر، والعديد منها لديه قضايا أكثر إلحاحا من الصراع الأكثر دموية في أوروبا البعيدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقول بكين إن أي عملية سلام تحتاج إلى مشاركة روسيا وأوكرانيا وطرح أفكارها الخاصة للسلام.

يذكر أن زيلينسكي قاد مؤخرا حملة دبلوماسية واسعة لجذب المشاركين.

وحققت القوات الروسية، التي تسيطر الآن على ما يقرب من ربع الأراضي الأوكرانية في الشرق والجنوب، بعض المكاسب الإقليمية في الأشهر الأخيرة. عندما بدأ الحديث عن مبادرة السلام التي تستضيفها سويسرا في الصيف الماضي، كانت القوات الأوكرانية قد استعادت مؤخرا مساحات واسعة من الأراضي، وخاصة بالقرب من مدن جنوب خيرسون وشمال خاركيف.

3 بنود على جدول الأعمال

وعلى خلفية ساحة المعركة والاستراتيجيات الدبلوماسية، قدم منظمو القمة ثلاثة بنود على جدول الأعمال: السلامة النووية، كما هو الحال في محطة زابوريجيا لتوليد الطاقة التي تسيطر عليها روسيا؛ المساعدة الإنسانية وتبادل أسرى الحرب؛ والأمن الغذائي العالمي – الذي تعطل في بعض الأحيان بسبب إعاقة الشحنات عبر البحر الأسود.

قائمة المهام هذه، التي تتضمن بعض القضايا الأقل إثارة للجدل، أقل بكثير من المقترحات والآمال التي وضعها زيلينسكي في صيغة سلام مكونة من 10 نقاط في أواخر عام 2022.

في الوقت نفسه، تريد حكومة بوتين أن يتم بناء أي اتفاق سلام حول مسودة اتفاق تم التفاوض عليها في المراحل الأولى من الحرب والتي تضمنت بنوداً بشأن الوضع المحايد لأوكرانيا والقيود على قواتها المسلحة، في حين تأخير المحادثات حول المناطق التي تحتلها روسيا. وأثار سعي أوكرانيا على مدى السنوات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) غضب موسكو.

مع تركيز العالم مؤخرا على الحرب في غزة والانتخابات في عام 2024، يريد أنصار أوكرانيا إعادة التركيز إلى انتهاك روسيا للقانون الدولي واستعادة سلامة أراضي أوكرانيا.

وكتبت مجموعة الأزمات الدولية، وهي شركة استشارية تعمل على إنهاء الصراع، هذا الأسبوع أنه "في غياب مفاجأة كبيرة في بورغنستوك"، فإن الحدث "من غير المرجح أن يؤدي إلى الكثير من العواقب".

وأضافت: "مع ذلك، فإن القمة السويسرية تمثل فرصة لأوكرانيا وحلفائها للتأكيد على ما اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 وكررته في قرارها الصادر في فبراير 2023 بشأن السلام العادل في أوكرانيا: بأن العدوان الروسي الشامل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي".