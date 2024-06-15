وقال بوتين خلال لقائه جنوداً تم تكريمهم: "هناك نحو 700 ألف (جندي) في المنطقة التي تنفذ فيها عمليتنا العسكرية الخاصة".

وكان الرئيس الروسي أعلن في ديسمبر في مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام أنّ 617 ألف عسكري روسي يشاركون في العمليات القتالية في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ من بين هؤلاء تمّت تعبئة 244 ألف عسكري.

ويأتي أحدث رقم بشأن عدد القوات الروسية في أوكرانيا بعد أن شنّت موسكو في مايو هجوماً برّياً كبيراً في منطقة خاركيف (شمال شرق).

ونادراً ما تتحدّث موسكو عن الخسائر التي تتكبدها في هذا النزاع الذي ترفض وصفه بالحرب وتصرّ على تسميته "عملية عسكرية خاصة".

وتعود آخر حصيلة رسمية أعلنتها روسيا لقتلاها في أوكرانيا إلى سبتمبر 2022 وقد بلغت يومها 5937 عسكرياً.

لكنّ العديد من التحليلات والتقييمات المستقلّة التي أجرتها أجهزة استخبارات غربية تقدر عدّد القتلى الروس بعشرات الآلاف.

وتتمتّع روسيا بميزة التفوّق العددي على أوكرانيا في ساحة المعركة.

واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوجود مشكلات تتعلق بالتجنيد و"الروح المعنوية" في صفوف قواته التي غالباً ما تتفوق عليها القوات الروسية في العتاد والعديد.

وخفضت كييف الحدّ الأدنى لعمر التجنيد وشدّدت العقوبات على أولئك الذين يتهربون من أداء الخدمة العسكرية.

وفي مايو، قال الرئيس الأوكراني لوكالة فرانس برس: "نحن بحاجة إلى ملء الاحتياط... عدد كبير من (الألوية) فارغ".

وفي فبراير أعلن زيلينسكي أنّ حوالى 31 ألف عسكري أوكراني قُتلوا في العامين الأولين من النزاع.