ونقلت وسائل إعلام روسية عن زاخاروفا قولها إن رفض كييف مقترح الرئيس بوتين "يحرم الأوكرانيين من فرصة حقيقية للسلام".

ما هي شروط بوتين لإنهاء الحرب؟

- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن بلاده لن تنهي الحرب في أوكرانيا إلا إذا تخلت كييف عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنازلت عن أربع مناطق تطالب بها موسكو.

- عشية مؤتمر في سويسرا لم توجه دعوة إلى روسيا للمشاركة فيه، وضع بوتين شروطا تتعارض تماما مع الشروط التي تضعها أوكرانيا، وهوما يعكس على ما يبدو ثقة موسكو المتزايدة في أن قواتها لها اليد العليا في الحرب.

- كرر بوتين مطلبه بنزع سلاح أوكرانيا، وهو موقف لم يتغير منذ أن أرسل القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، وقال إن إنهاء العقوبات الغربية يجب أن يكون أيضا جزءا من اتفاق السلام.

- كذلك كرر بوتين أيضا دعوته إلى "تطهير (أوكرانيا) من النازية" وهو ما تصفه كييف بأنه افتراء لا أساس له من الصحة ضد قيادتها.

- بحسب بوتين فإن "الشروط بسيطة للغاية"، موضحا أنها تتمثل في الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا في شرق وجنوب أوكرانيا.

- بوتين أضاف: "بمجرد أن تعلن كييف استعدادها لاتخاذ مثل هذا القرار والبدء في انسحاب حقيقي للقوات من هذه المناطق، وأيضا أن تعلن رسميا تنازلها عن خطط الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي، سيصدر أمر من جانبنا، في التو واللحظة، بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات. أكرر، سنتخذ هذا الإجراء بشكل فوري وسنضمن في الوقت ذاته انسحابا سلسا وآمنا للوحدات والتشكيلات الأوكرانية".

كيف ردت أوكرانيا؟

- ذكر مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك لرويترز "إنه (بوتين) يعرض على أوكرانيا الاعتراف بالهزيمة والتخلي بشكل قانوني عن أراضيها لروسيا والتوقيع على التنازل عن سيادتها الجيوسياسية".

- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال لقناة سكاي تي جي 24 الإخبارية الإيطالية "هذه رسائل تحذيرية لا تختلف عن رسائل الماضي".

- وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قال للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل "إنه (بوتين) ليس في وضع يسمح له بأن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله لتحقيق السلام".

- تسيطر روسيا تقريبا على خمس الأراضي الأوكرانية في السنة الثالثة من الحرب.

- تقول أوكرانيا إن السلام لن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية بشكل كامل من مناطقها واستعادة سيادة أراضيها.