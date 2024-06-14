وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه تم إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي، خلال الليلة الماضية.

وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار فوق منطقة بيلغورود، وطائرتين بدون طيار فوق منطقة فولغوغراد، و6 طائرات بدون طيار فوق منطقة فورونيج، و6 طائرات بدون طيار فوق منطقة كورسك، و70 طائرة بدون طيار فوق منطقة روستوف، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار فوق أراضي القرم.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الجمعة، عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم واسع النطاق تشنه الطائرات المسيرة في مقاطعة روستوف، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع إصابات.

وكتب غولوبيف، في حسابه الرسمي على "تلغرام": أن "قوات الدفاع الجوي نجحت في صد هجوم واسع النطاق بطائرات بدون طيار على أراضي مقاطعة روستوف".

وأضاف "تم تدمير الطائرات بدون طيار في عدة تجمعات سكنية في المنطقة، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع ضحايا، ويجرى التأكد من العواقب على الأرض".

وفي ساعات الفجر اليوم الجمعة، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، عن تدمير الدفاعات الجوية الروسية لخمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.

وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تلغرام": "أسقط مقاتلو الدفاع الجوي 5 طائرات بدون طيار أوكرانية في سماء كورسك."

وكان سميرنوف قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تهديد بوجود طائرات مسيرة في مقاطعة كورسك.