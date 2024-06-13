وأعلنت القيادة الجنوبية الأميركية على مواقع التواصل الاجتماعي "تتواجد الغواصة الهجومية النووية يو إس إس هيلينا في خليج غوانتانامو كجزء من زيارة روتينية" في إشارة إلى القاعدة البحرية الأميركية في جزيرة كوبا.

وكانت الزيارة كما موعدها "مخططا لهما" بحسب المصدر نفسه.

الاربعاء، دخلت الغواصة النووية "كازان" خليج هافانا مع ثلاث سفن روسية أخرى. ولا يحمل أي منها أسلحة نووية، بحسب السلطات الكوبية.

ويأتي هذا الانتشار الروسي غير المعهود على بعد حوالى 150 كيلومترا من سواحل فلوريدا في مرحلة شديدة التوتر بين واشنطن وموسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث تقاتل الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة القوات الروسية.

وقالت الولايات المتحدة إنها تراقب تطور الوضع في كوبا لكنها قالت إن نشر سفن روسية لا يمثل تهديدا مباشرا.

خلال الحرب الباردة، كانت كوبا حليفة للاتحاد السوفياتي. وأثار نشر صواريخ سوفياتية في كوبا عام 1962 أزمة خطيرة كادت تتحول حربا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.