وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، والعديد من صواريخ "هيمارس" الأميركية الصنع.

وفي بيان آخر، أوضحت الوزارة أن الطائرات المسيرة الروسية نجحت بتدمير أكثر من 100 وحدة عسكرية أوكرانية، بما فيها معدات ومركبات، تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "الطائرات المسيرة الروسية التابعة لوحدات من مجموعة "المركز" قامت منذ بدء العملية العسكرية على محور أفدييفكا بتدمير أكثر من 100 وحدة وهدف عسكري أوكراني، بما في ذلك دبابات من طراز "أبرامز" الأميركية و"ليوبارد" الألمانية.

القوات الروسية تواصل تقدمها

ميدانيا، أفادت تقارير روسية بأن المنطقة العازلة في اتجاه خاركيف بدأت تتحرك بعد أن تم تعزيز المجموعة الشمالية، الأمر الذي نجم عنه تقدم القوات الروسية في منطقة فولشانسك وليبتسي وفي اتجاه سومي.

وأفادت التقارير بأن هناك معلومات تفيد بأنه القوات الروسية نجحت في اختراق دفاع القوات الأوكرانية في فوفشانسك، وأنها نجحت أيضا بالسيطرة على مصنع التجميع في فوفشانسك.

وتقدمت القوات الروسية مسافة 600 متر إلى الجنوب الشرقي من قرية ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في اتجاه كوبيانسك واحتلت محطة شاباريفكا للسكك الحديدية.

وسقطت بلدة نوفوبوكروفسكا، وكذلك نوفوإلكساندرفكا، بيد القوات الروسية، التي واصلت التقدم شمال أوشيريتنا على طول أحزمة الغابات.