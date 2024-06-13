وأشارت بلومبرغ إلى أنه من بين الأشخاص الذين عادوا إلى تأييد دونالد ترامب بينهم المستثمر الملياردير ستيفن شوارزمان وأيضا سيدة الأعمال ميريام أديلسون ان وقالت بلومبرغ إن أحد الأسباب الرئيسية وراء عودة كبار رجال الأعمال الى تأييدا لترامب هو وعوده بتقليص الضرائب على الأثرياء بينما تعهد منافسه جو بايدن القيامة بعكس ذلك.

و في هذا الاطار، يقول الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كريستوفر بروس، خلال مداخلته مع برنامج "أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية":

تتمحور نقطة التحوّل في الانتخابات حول الناخبين بشكل رئيسي، إذ أنهم أصحاب القرار النهائي.

ينفق الأعضاء ذوو الثروات الكبيرة، عشرات الملايين من الدولارات، مما يساهم في تضييق فجوة جمع التبرعات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وتأتي هذه النفقات بدافع الاستفادة من المكاسب المتوقعة بعد الانتخابات والخصومات الضريبية المحتملة.

تشير الإحصائيات المتعلقة بنمو الوظائف إلى أن الرئيس جو بايدن قد سجل أرقامًا قياسية خلال فترة رئاسته.

يبرز نجاح بايدن فيما يخص الاستثمارات في البنية التحتية، إضافة الى تحقيق نتائج تفوق تلك التي حققها أي رئيس آخر في العقود الأخيرة، حيث لم يتم اتفاق بهذا الحجم منذ برنامج وادي تينيسي.

الأميركيون يولون اهتماماً كبيراً بالتضخم والوضع الاقتصادي.

لا توجد دولة قدمت دعمًا أكبر لأوكرانيا مقارنة بالولايات المتحدة.

الكونغرس هو الجهة المسؤولة عن وضع الميزانية وتحديد حجم الإنفاق الحكومي. لذلك، المسألة لا تتعلق بالرئيس بايدن بصفة مباشرة. ولكن من المؤكد أن الرئيس سيتخذ الخطوات اللازمة حتى ولو كان هناك احتمال خسارة؛ إذ أن الموضوع يرتبط أساساً بالاقتصاد والتضخم.

وتشير المراسلة في ديلي كولر كاتلين ريتشاردسون، خلال مداخلتها: