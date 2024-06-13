ويتوقع التوصل إلى الاتفاق عندما يعقد قادة الدول، وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان.

وقال ساليفان للصحفيين المرافقين لبايدن "أحرز تقدّم جيد جدا في المناقشات بين وفود مجموعة السبع هنا للتوصل إلى اتفاق. نأمل أنه بحلول الوقت الذي يجتمع فيه القادة اليوم (الخميس)، سيكون لدينا رؤية مشتركة بشأن طريقة المضي قدما"، وفقا لفرانس برس.

يتوقع أن يشمل الاتفاق قرضا لكييف بقيمة 50 مليار دولار تحصل عليه مقابل الأرباح المرتقبة من الفوائد المترتبة على أصول للبنك المركزي بقيمة 325 مليار دولار تم تجميدها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

لكن ساليفان قال إن الوفود لا تزال تحاول تحديد التفاصيل بما في ذلك عدد الدول التي ستتحرك والوسيلة التي ستستخدم ماليا.

وأضاف أن "الرئاسة الإيطالية (لبلدان مجموعة السبع) قامت بعمل جيد جمع مختلف الأطراف حول الطاولة"، بحسب فرانس برس.

وتابع قائلا "قررنا بشأن الأسس ولكن هناك بعض التفاصيل التي يتعيّن على الخبراء العمل عليها بناء على جدول أعمال محدد".

سيجتمع بايدن أيضا بشكل منفصل مع زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع الخميس للتوقيع على اتفاق أمني ثنائي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وسيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا.