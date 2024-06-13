وقال بن غفير في منشور له على منصة إكس "الليلة يجري نتنياهو ’مشاورة أمنية‘ مرة أخرى"، مشيرا إلى أن الرد على إطلاق مئات الصواريخ (من جانب حزب الله) لا يكون بـ"عملية جراحية" فقط.

ووجه بن غفير كلامه إلى نتنياهو بالقول "انتهت الأعذار.. أنت رئيس الوزراء، ولا يمكنك حتى الاختباء خلف (بيني) غانتس وآيزنكوت بعد الآن".

وكان حزب الله أطلق أمس أكثر من 200 صاروخ كاتيوشا باتجاه الأراضي الإسرائيلي، وصل بعضها إلى منطقة بحيرة طبريا، وذلك ردا على مقتل القيادي في الحزب طالب سامي عبد الله بقصف إسرائيلي على منطقة كفر جويا، بالقرب من صور، في جنوب لبنان.

واستهدف حزب الله أيضا، وحدة التحكم الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في جبل ميرون، وهي هدف استراتيجي للهجوم، كما استهدف مقر القيادة الشمالية في صفد.

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف الذي شنه الحزب على مناطق شمال إسرائيل بأنه الأكثر كثافة وعنفا.