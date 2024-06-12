ويعزف في الفيديو النشيد الوطني الروسي ويظهر خريطة روسيا من الشرق الأقصى إلى حدودها الغربية. وتم تضمين أوكرانيا داخل حدود روسيا حتى حدودها مع بولندا.

تأتي خطوة ميدفيديف بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على بلدتين جديدتين، ومقتل أكثر من 1800 جندي أوكراني في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وقالت الوزارة إن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة أرتيومفكا في لوغانسك وتيمكوفكا في مقاطعة خاركيف ومقتل 1805 جنود أوكرانيين وتدمير مستودعات وأسلحة بحوزة القوات الأوكرانية.

وتشهد القوات الروسية تقدما على الأراضي الروسية، وسط أنباء عن بدء أوكرانيا بقصف مضاد بالصورايخ والمسيرات لكبح ترحكات الجيش الروسي داخل أراضيها.

وفي ظل التطورات الميدانية داخل الأرضي الأوكرانية، تعتزم الولايات المتحدة إرسال منظومة صواريخ باتريوت أخرى إلى أوكرانيا، وذلك استجابة لدعوات كييف الملحة إلى مزيد من منظومات الدفاعات الجوي في حين تتصدى لهجوم روسي مكثف يستهدف منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.