نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيديف في صفحته على تطبيق تليغرام مقطع فيديو هنأ فيه المواطنين بيوم روسيا، وتظهر فيه خريطة للبلاد تتضمن أوكرانيا داخل الحدود الروسية.
ويعزف في الفيديو النشيد الوطني الروسي ويظهر خريطة روسيا من الشرق الأقصى إلى حدودها الغربية. وتم تضمين أوكرانيا داخل حدود روسيا حتى حدودها مع بولندا.
تأتي خطوة ميدفيديف بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على بلدتين جديدتين، ومقتل أكثر من 1800 جندي أوكراني في الساعات الأربع والعشرين السابقة.
وفي ظل التطورات الميدانية داخل الأرضي الأوكرانية، تعتزم الولايات المتحدة إرسال منظومة صواريخ باتريوت أخرى إلى أوكرانيا، وذلك استجابة لدعوات كييف الملحة إلى مزيد من منظومات الدفاعات الجوي في حين تتصدى لهجوم روسي مكثف يستهدف منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.