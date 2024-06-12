أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، السيطرة على بلدتين جديدتين، ومقتل أكثر من 1800 جندي أوكراني في الساعات الأربع والعشرين السابقة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة أرتيومفكا في لوغانسك وتيمكوفكا في مقاطعة خاركيف ومقتل 1805 جنود أوكرانيين وتدمير مستودعات وأسلحة بحوزة القوات الأوكرانية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية:
- حسنت قوات "الجنوب" الوضع على خط المواجهة ودمرت مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية وكبدت القوات الأوكرانية أكثر من 740 جنديا.
- حسنت مجموعة قوات "الوسط" الوضع التكتيكي في منطقة مسؤوليتها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ورصدت 5 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية.
- هزمت مجموعة قوات "دنيبر" 3 ألوية أوكرانية، وتكبدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 105 جنود.
دمرت القوات الروسية طائرات "سو-27" و"سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مطاراتها.
- احتلت قوات "الشرق" مواقع أكثر فائدة، وخسرت القوات الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها ما يصل إلى 135 عسكريا ودبابة، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.
- صدت قوات "الشمال" هجومين أوكرانيين مضادين في مقاطعة خاركيف.
- دحرت قوات "الشمال" كتيبتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف، وكبدت العدو أكثر من 265 عسكريا.
- خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 560 عسكريا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في يوم واحد، ودحر الجيش الروسي القوات الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك.
- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 45 طائرة مسيرة أوكرانية وقنبلتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع و10 قذائف "هيمارس" أميركية.