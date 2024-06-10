وقال كاتس في رسالته: "لقد عاقب الشعب الإسباني ائتلاف سانشيز ويولاندا دياز بهزيمة مدوية في الانتخابات".

وأرفق التغريدة بصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر السياسيين اليساريين مع بيض مكسور فوق رأسيهما.

وأضاف: "اتضح أن احتضان القتلة والمغتصبين من حماس لا يؤتي ثماره".

وفي انتخابات البرلمان الأوروبي، تراجع حزب العمال الاشتراكي الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز، إلى المركز الثاني (20 مقعدا) خلف الحزب الشعبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط (22 مقعدا)، بينما لم يفز حزب دياز سوى بثلاثة مقاعد.

وكانت إسبانيا واحدة من الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية شهر مايو الماضي.

وأثارت خطوة مدريد غضبا لدى إسرائيل، التي اتهمتها بالوقوف إلى جانب حركة حماس، وأدت إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.