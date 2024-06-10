ولكن المفاجئ اليوم أن ترامب غيَّرَ موقفَه تماماً ودعا إلى تشجيع التصويت عبر البريد، من دون أن يأتي على ذكر انتقاداته وتصريحاته السابقة بشأن هذه القضية.

فهل أدرك ترامب أن معارضته للتصويت عبر البريد قد تكلفه ثمنا باهظا في سعيه للوصول من جديد إلى البيت الأبيض، وخسارة أصوات الجمهوريين الذين يميلون إلى الاقتراع بهذه الطريقة؟

في هذا السياق، أشارت الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية تارا بيري خلال مقابلتها مع برنامج "أميركا اليوم" على سكاي نيوز عربية، إلى أن الرئيس ترامب كان ينبغي عليه تعديل موقفه بشأن التصويت عبر البريد من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأصوات.

سعي ترامب إشراك التصويت بالبريد يعكس محاولة لتجنب الانشقاق والانقسام في الأصوات، كما حدث في ولاية فلوريدا، حيث تتغير السياسات حسب الولايات بناءً على الأهواء الحزبية وليس على رغبات الشعب الأميركي.

تتركز المخاوف الأساسية في لوس أنجلوس حول عدم تلبية الحزب الديمقراطي للاحتياجات الجوهرية للمواطنين الأميركيين من أصول إفريقية.

هناك إحباط ملحوظ إزاء إنجازات إدارة بايدن، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الوعود الانتخابية المعلن عنها.

تعرض الحزب الجمهوري لبعض الانتقادات من قبل قيادات أميركية من أصول إفريقية. وبالتالي، سيتم التركيز بشكل أكبر على التزام الوفاء بالوعود المقطوعة، وضمان التواصل الفعّال مع الناخبين.

كثير من الناخبين الأميركيين غير راضين عن أداء كلا المرشحين، لذا يجب إعطاء الأولوية لمصالح الشعب الأميركي قبل كل شيء آخر.

من بين إخفاقات إدارة بايدن فيما يتعلق بالأميركيين من أصل إفريقي، أن مصالح هذه الفئة لم تُلبى بفعالية وبشكل كافٍ.

من جهته، أضاف الخبير الاستراتيجي الجمهوري والمسؤول في حملة ترامب، روب أرليت، أن التصويت عبر البريد في عام 2020 شهد العديد من الاختلالات التي جعلت مسألة التصويت بالبريد غير دستورية في بعض الحالات.