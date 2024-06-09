ويروج هؤلاء النشطاء إلى أن الصور المنشورة للطائرة المقاتلة المتضررة إنما هي عبارة عن رسمة على أرض المطار أو نوع من أنواع الشراك أو الخداع، دأبت روسيا على القيام بذلك كنوع من "التضليل".

ونشر بعضهم صورا لتأكيد حجتهم، وقالوا إن رسمة الطائرة على أرض المطار، أي الطائرة الشرك أو التضليل، لا يوجد لها أي ظلال.

وكانت أوكرانيا زعمت، اليوم الأحد، أن مقاتلة متعددة المهام من طراز "سو 57" أصيبت بأضرار جراء قصفها بينما كانت على أرض مطار أختوبينسك في منطقة أستراخان في داخل الأراضي الروسية.

وقال أحد النشطاء على موقع إكس "تظهر الصور أنه في السابع من يونيو كانت الطائرة سو 57 واقفة سليمة، وبالفعل في الثامن ظهرت حفر ناجمة عن الانفجار وبقع سوداء نتيجة النيران بالقرب منها نتيجة لأضرار الحريق".

وأضاف "بالنسبة لي يبدو وكأنه شرك مرسوم على المدرج. الصورة 2 توضح أنهم (الروس) يفعلون ذلك"، مضيفا "دعونا ننتظر المزيد من الصور".

وعلق آخر قائلا "نعم، يبدو (الرسم) سطحيًا نوعًا ما.. يمكن أن يكون شركا بالتأكيد. سأنتظر المزيد من الأدلة القوية قبل القفز إلى الاستنتاجات. في بعض الأحيان يمكن أن تكون الصور مضللة".

وكتب ثالث يقول "الشراك التضليلية لا تخلق الظلال.. لا يزال (الأمر) غير مؤكد".️

وختم قائلا "على أي حال.. لن تؤكد وزارة الدفاع الروسية ذلك أبدا".

وكانت روسيا بدأ عمليات خداع وتضليل في الحرب الأوكرانية، وذلك برّسم أشكال الطائرات الحربية على أرضية المطارات بالقواعد الجوية، لتفادي هجمات المسيرات الأوكرانية.

والرُسوم الروسية الخداعية، التي تم رصدها، لطائرات "تو 95" TU-95 في قاعدة إنجلز الجوية، وتم التقاط صورها عن طريق شركة الأقمار الصناعية "بلانيت لابز" الأميركية،

وجاءت هذه الصور في أعقاب انتشار مقاطع فيديو حول غارة بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة طائرات مروحية في مدينة سوتشي الروسية، والتي استهدفت "بنجاح" ساحة انتظار السيارات التابعة للقاعدة، وفق وسائل إعلام أوكرانية.