أعلنت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية أن القوات الأوكرانية أصابت مقاتلة روسية في قاعدة جوية داخل روسيا، وعرضت صورا التقطتها الأقمار الصناعية التي قالت إنها تؤكد الضربة.
وفي منشور على تيلغرام، لم تحدد الوكالة كيفية استهداف الطائرة الروسية وهي من طراز سو-57، أو وحدة الجيش الأوكراني التي نفذت الضربة.
وأكد مدون عسكري روسي شهير مؤيد للحرب، يعرف باسم "فايتر بومبر"، ويركز على العمليات الجوية، أن التقرير حول استهداف الطائرة المقاتلة صحيح، مشيرًا إلى أنها تعرضت لضربة بواسطة طائرة مسيرة.
وأضافت المخابرات الدفاعية الأوكرانية أن الطائرة كانت متوقفة في مطار يبعد 589 كيلومترا عن الخطوط الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية في أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن استهداف المسيرة الأوكرانية للمقاتلة الشهيرة وهي رابضة على الأرض لا يعني شيئا ينتقص من قدرتها وهل في الجو، إلا أن وصول الضربات الأوكرانية إلى مناطق حساسة يعتقد أنها في مأمن من الاستهداف، يشير إلى تطور نوعي في الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.
قدرات سوخوي سو-57
- مقاتلة شبحية متعددة المهام من الجيل الخامس التي طورتها شركة سوخوي الروسية، والتي تُعدّ محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدفاع الجوي الروسية المستقبلية.
- تتمتع سو-57 بمجموعة من الخصائص التقنية المتقدمة، حيث يبلغ طولها حوالي 19.8 متر، وارتفاعها حوالي 4.7 متر، في حين يصل عرض جناحيها إلى 14 متر. بقدرتها على الطيران بسرعة تصل إلى 2.25 ماخ، ومدى يصل إلى 4,000 كيلومتر بدون التزود بالوقود، تُعدّ السو-57 واحدة من أسرع المقاتلات الشبحية في العالم. تُشغل الطائرة بمحركين من طراز AL-41F1، مع تطلعات لتحسين الأداء باستخدام محركات جديدة من الجيل الخامس.
- تُعزى شهرة سو-57 إلى قدراتها الشبحية التي تجعلها صعبة الاكتشاف بواسطة الرادارات التقليدية. كما أنها مزودة بتكنولوجيا حديثة تشمل نظام إلكتروني متطور وأجهزة استشعار دقيقة تتيح لها الكشف عن الأهداف من مسافات بعيدة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السو-57 بقدرات مناورة عالية تُمكّنها من التفوق في المعارك الجوية.