عند ظهيرة يوم السبت، بدأ ما يقدر بنحو 30 ألف متظاهر مؤيد للفلسطينيين في التوافد إلى محيط البيت الأبيض. كشفت إحدى المجموعات الناشطة المشاركة في المظاهرة عن لافتة حمراء يبلغ طولها ما يزيد عن كيلومترين في إشارة إلى "الخط الأحمر" الذي يقولون إن الرئيس بايدن سمح لإسرائيل بانتهاكه في رفح.

وتم إدراج أسماء أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر على اللافتات الحمراء، بحسب المنظمين.

أظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المتظاهرين وهم يشعلون قنابل دخان ويلقونها على حديقة البيت الأبيض.

وأظهر منشور آخر على منصة X قيام متظاهرين بالكتابة على تمثال أندرو جاكسون خارج البيت الأبيض بعبارتي “غزة حرة” و"قاطعوا منتجات إسرائيل".

وجرى إقامة سياج حول البيت الأبيض تحسباً لأعمال عنف، وهو خط الدفاع الثاني بعد الحاجز الكبير الذي يحيط بالأراضي.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الخدمة السرية: "استعداداً للأحداث التي ستقام نهاية هذا الأسبوع في واشنطن العاصمة، والتي من المحتمل أن تتجمع فيها حشود كبيرة، تم وضع تدابير إضافية للسلامة العامة بما في ذلك سياج مضاد للنطاق بالقرب من مجمع البيت الأبيض".

ونقلت واشنطن بوست عن المتحدث قوله: "لا يستطيع بايدن رسم الخط الفاصل، لكننا نستطيع ذلك. في الثامن من يونيو، سنجتمع معًا من جميع أنحاء البلاد ونحيط بالبيت الأبيض. على موقعها الإلكتروني، قالت إحدى المجموعات المشاركة في المظاهرة: “سنرتدي اللون الأحمر ونرفع مطالبنا عالياً، لنظهر للعالم أننا الخط الأحمر".

وأضافت المجموعة: "إننا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء فوري للحصار على غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء احتلال فلسطين".

وفي وقت سابق، ذكر بايدن والبيت الأبيض أنهما يدعمان الاحتجاجات السلمية ولكن ليس "الفوضى" والعنف.

شهدت الاحتجاجات الجامعية أعمال عنف من حين لآخر بينما قامت الشرطة باعتقالات في الجامعات لإخلاء المخيمات. وتعرض الناشطون المناهضون للحرب المعتصمون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لهجوم عنيف من قبل حشد من مثيري الشغب منذ أسابيع.

أدت حرب غزة إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، وتشريد ما يقرب من 2.3 مليون نسمة هناك، وأثارت اتهامات بارتكاب إبادة جماعية تنفيها إسرائيل. وتعثرت محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.