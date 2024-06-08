وقال بايدن إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس "بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا (...) أوروبا برمتها مهددة ولن ندع ذلك يحصل. الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب أوكرانيا. أكرر أننا لن نتراجع".

حضر بايدن و ماكرون مراسم إحياء الذكرى الثمانين ليوم الإنزال "النورماندي" يوم الخميس، واجتمعا بشكل منفصل في اليوم التالي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

استخدم الزعيمان تلك الاجتماعات للتأكيد على الحاجة الملحة لدعم معركة كييف ضد العملية العسكرية الروسية.

لكن ماكرون وبايدن كانا يشعران بالغضب في كثير من الأحيان من وتيرة الدعم لأوكرانيا، خاصة وأن الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم إلى حد بعيد في الدفاع عن كييف، اضطرت إلى وقف شحنات المساعدات لعدة أشهر عندما أوقف الجمهوريون في الكونغرس حزمة المساعدة.