وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وجود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، الجمعة.

وقالت الشركة لـ"فرانس برس"، إن فرعها سينتج معدات عسكرية وذخائر على الأراضي الأوكرانية، حسبما أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس في نهاية مارس الماضي.

ووقع ممثلون عن "كي إن دي إس فرنسا" وعن شركة "إي إن إم إي كي" الأوكرانية على خطابي نوايا، أحدهما يتعلق بإنشاء مركز صيانة لمدافع قيصر، والثاني يتعلق بالطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع الغيار.

كذلك، تم إضفاء الطابع الرسمي على عقد لنقل الإنتاج المرخص لقذائف عيار 155 ملم إلى الأراضي الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الفرنسي إن "الحاجة الأكثر إلحاحا تتعلق بتوفير قطع غيار على الأراضي الأوكرانية".

والجمعة حث زيلينسكي الغرب على بذل مزيد من الجهد لتحقيق "سلام عادل" في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في أن كييف ستخرج منتصرة من هذه الحرب.

وخلال مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا سترسل طائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000" إلى أوكرانيا، في إطار تعاون عسكري جديد مع كييف التي تخوض حربا مع روسيا.

وأشار إلى أنه سيعرض على نظيره الأوكراني الجمعة أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين اعتبارا من هذا الصيف.