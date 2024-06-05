هذا القرار الذي يعيد إلى الواجهة ملف الهجرة غير القانونية، يشكل أحد أبرز ملفات السباق الانتخابي، في ظل انتقادات متكررة من الجمهوريين لسياسات بايدن بشأن الهجرة.

ويقول في هذا الخصوص المدعي العام السابق في مقاطعة كولومبيا جو ديجينوفا، خلال حواره لبرنامج "أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية" أن توقيع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على الأمر التنفيذي يُعَدّ دليلاً قاطعاً على أن بايدن قد وجد نفسه في موقف سياسي معقد مما دفعه لاستخدام قضية المهاجرين كورقة سياسية.