وأضافت أنها لا تستطيع الهروب من التهديدات بالقتل من أنصار ترامب، والتي واجهتها منذ تحدثت عن الدفع الذي قدمه محامي ترامب آنذاك، مايكل كوهين، والذي كان من المفترض أن يضمن صمتها في الأيام التي سبقت الانتخابات الأميركية عام 2016.

وتابعت: "لم ينته الأمر بالنسبة لي. لن ينتهي الأمر بالنسبة لي أبدا".

وأدانت هيئة محلّفين في نيويورك ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت دانيلز، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وأصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

وحدد القاضي موعد النطق بالحكم على ترامب في 11 يوليو، قبل أيام فقط من اختيار الجمهوريين له كمرشح لعام 2024.