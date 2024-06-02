وقال متحدث باسم الشرطة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الشرطة ألقت القبض على 29 شخصا بينهم ستة وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم منها الاعتداء والتعدي الجنائي بينما أفرج عن 16 شخصا مع صدور أوامر بالمثول أمام القضاء وصدرت أوامر استدعاء لسبعة آخرين وتم إطلاق سراحهم.

وكان شهود قد قالوا إن محتجين مؤيدين للفلسطينيين سيطروا على أجزاء من متحف بروكلين في مدينة نيويورك الأميركية الجمعة وعلقوا لافتة فوق المدخل الرئيسي واحتلوا جزءا كبيرا من الردهة واشتبكوا مع الشرطة.

وأفادت إدارة المتحف الفني بأنه تم إغلاق المتحف قبل الموعد المحدد لذلك بساعة بسبب الاضطرابات التي شملت مناوشات بين الشرطة والمحتجين داخل وخارج المبنى.

وذكر متحدث باسم المتحف في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه "لحقت أضرار ببعض الأعمال الفنية. دخل المتظاهرون المبنى، وتعرض موظفو الأمن العام لدينا لمضايقات جسدية ولفظية".

وجاء في الرسالة أنه "من منطلق الاهتمام بالمبنى ومجموعاتنا وموظفينا، تم اتخاذ القرار بإغلاق المبنى قبل ساعة من الموعد المحدد" وطُلب من الجمهور إخلاء المبنى بهدوء.

وحثت منظمة مؤيدة للفلسطينيين المتظاهرين على "الدخول بأعداد هائلة إلى متحف بروكلين من أجل غزة".

وتتواصل في الولايات المتحدة المظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وتقام أغلب هذه المظاهرات في الجامعات.

وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أن المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس انسحبوا من حفل التخرج بجامعة شيكاغو يوم السبت.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 36379 شخصا قتلوا في غزة منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص يواجهون مستويات "كارثية" من الجوع مع تفشي المجاعة في أجزاء من القطاع.