وفي حوار مع "سكاي نيوز عربية"، علق وربيرغ على مقترح تبناه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى هذه النقطة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية:

ا لدبلوماسية هي الطريق الوحيد لإنهاء الحرب في غزة

الشيطان يكمن في التفاصيل بشأن تطبيق الهدنة

الحكومة الإسرائيلية هي التي قدمت الاقتراح الجديد.

حان الوقت الآن لحث إسرائيل و حماس للتوصل لاتفاق.

وصلنا لهذه اللحظة المهمة ولا نريد أن نفقدها.

الكرة الآن في ملعب حماس و إسرائيل

ندرك أن هناك اختلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.

أميركا تقوم بالتنسيق والتعاون مع مصر وقطر.

المفاوضات في نهاية المطاف بين إسرائيل وحماس، ونحن نقوم بدور الوسطاء.

إنهاء الحرب في غزة لا علاقة له بأي شيء داخل واشنطن.

نحث كل دول المنطقة على ممارسة الضغط على حماس وإسرائيل للاتفاق على هذا المقترح.

وكان بايدن أعلن، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

اقتراح بايدن