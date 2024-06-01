اعتبر المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، السبت، أن "الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لإنهاء الحرب في غزة".
وفي حوار مع "سكاي نيوز عربية"، علق وربيرغ على مقترح تبناه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى هذه النقطة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية:
- الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لإنهاء الحرب في غزة.
- الشيطان يكمن في التفاصيل بشأن تطبيق الهدنة.
- الحكومة الإسرائيلية هي التي قدمت الاقتراح الجديد.
- حان الوقت الآن لحث إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق.
- وصلنا لهذه اللحظة المهمة ولا نريد أن نفقدها.
- الكرة الآن في ملعب حماس وإسرائيل.
- ندرك أن هناك اختلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.
- أميركا تقوم بالتنسيق والتعاون مع مصر وقطر.
- المفاوضات في نهاية المطاف بين إسرائيل وحماس، ونحن نقوم بدور الوسطاء.
- إنهاء الحرب في غزة لا علاقة له بأي شيء داخل واشنطن.
- نحث كل دول المنطقة على ممارسة الضغط على حماس وإسرائيل للاتفاق على هذا المقترح.
وكان بايدن أعلن، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
اقتراح بايدن
- المرحلة الأولى ستستمر لمدة 6 أسابيع، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.
- إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.
- خلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.
- المرحلة الثانية من المقترح ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.
- المرحلة الثالثة.. سيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.