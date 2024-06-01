وقال الجيش الكوري الجنوبي إن "الجارة الشمالية ترسل المزيد من تلك البالونات عبر الحدود شديدة التحصين إلى البلاد".

وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت بالفعل مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات الأسبوع الماضي فيما سمته "هدايا الإخلاص"، مشيرة إلى أنها سترسل المزيد منها.

وكانت البالونات محملة بأكياس نفايات تشمل بطاريات مستهلكة وأعقاب سجائر وما يبدو أنه روث، وفقا لهيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.

ووصف وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون شيك ذلك بأنه "تصرف تافه ومتدن بشكل لا يمكن تصوره".

وفي رسالة إلى المواطنين، طلبت السلطات عدم لمس البالونات "التي رصدتها في السماء قرب سول"، والإبلاغ عنها لأن "الجيش يتعامل معها".

وقالت وزارة الدفاع إنها طلبت من الإدارات المحلية الأخرى بث رسائل مماثلة.

وتقول بيونغ يانغ إن البالونات رد على حملة دعائية مستمرة من منشقين من كوريا الشمالية وناشطين في كوريا الجنوبية يرسلون عبر الحدود بالونات تحتوي على منشورات مناهضة لحكومة بيونغ يانغ، وأغذية وأدوية وأموال ووحدات تخزين "يو إس بي" محملة بمقاطع مصورة ممنوعة في كوريا الشمالية.