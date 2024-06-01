وجاء في منشور ماكرون بالعربية على حسابه الرسمي في "إكس":

على الحرب في غزة أن تتوقف.

ندعم اقتراح الولايات المتحدة لاتفاق شامل.

كما نعمل مع شركائنا في المنطقة لسلام وأمان للجميع.

إطلاق سراح الرهائن، وقف إطلاق نار مستدام بغية العمل من أجل السلام والتقدم نحو حل الدولتين.

وترجم الرئيس الفرنسي التغريدة نفسها إلى اللغة العبرية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".