ونظرا لكثرة الأسئلة المرتبطة بهذه القضية، طلبت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية من متابعيها طرح أسئلتهم حول هذا الملف، واختارت الإجابة على أكثر الأسئلة المثيرة للاهتمام.

ما الأشياء التي يُحظر على ترامب القيام بها بعد تجريمه؟

يختلف الأمر من ولاية إلى أخرى.

المدانون في نيويورك، حيث أدين ترامب، لا يمكنهم شغل العديد من المناصب العامة، لكن ترامب لم يعد مقيما في نيويورك.

في فلوريدا حيث يقيم ترامب، يفقد المدانون الحقوق المدنية، بما في ذلك القدرة على شغل المناصب العامة والعمل في هيئة محلفين.

لكن في حين لا يمكن لترامب شغل منصب في فلوريدا أو نيويورك، فلا يوجد شيء في الدستور يمنعه من الترشح للرئاسة.

هل يمكن لترامب استعادة حقوقه؟

في نيويورك يمكن للمدان التقدم بطلب للحصول على شهادة حسن السلوك لاستعادة جميع الحقوق بعد فترة زمنية معينة.

تلزم فلوريدا المدانين بالتقدم بطلب العفو من خلال هيئة خاصة، لكن في حالة الإدانات خارج الولاية، مثل ترامب، فإنها تنتقل إلى الولاية التي أدين فيها الشخص.

إذا أعيد انتخابه، هل يمكن لترامب العفو عن نفسه؟

يتمتع الرؤساء بسلطة إصدار العفو عن الجرائم الفيدرالية.

أدين ترامب بجناية في محكمة ولاية نيويورك، وهذا يتطلب العفو من حاكمة نيويورك الديمقراطية كاثي هوشول، التي رحبت بإدانته.

هل لا يزال بإمكان ترامب التصويت؟

على الأرجح نعم، فترامب مقيم في فلوريدا، وتخضع فلوريدا لقانون نيويورك بشأن مسألة تصويت المدانين.

تسمح نيويورك للمدانين بالتصويت طالما أنهم غير سجناء.

هل سيحصل ترامب على حماية الخدمة السرية إذا حُكم عليه بالسجن؟

قال رئيس قسم الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغليلمي لـ""سي إن إن" ردا على السؤال: "نعم يستطيع".

أضاف: "بعد أن توصلت هيئة المحلفين إلى حكم الإدانة، النتيجة لا تؤثر على الطريقة التي ينفذ بها جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة مهمته الوقائية. إجراءاتنا الأمنية ستستمر دون تغيير".

إذا انتُخب ترامب رئيسا وطلب القاضي عقوبة السجن، فهل يمكن سجنه أثناء وجوده في منصبه؟ وكيف سيحدث ذلك؟

لا أحد يعرف على وجه التحديد.

يمكن أن تدخل المحكمة العليا الأميركية أو يتم تأجيل الحكم إلى ما بعد ولايته، أو حتى يصدر العفو من قبل حاكم نيويورك، لكن هذه كلها مجرد احتمالات.

هل يمكن لترامب السفر إلى الخارج؟

لا تمنع إدانة ترامب حيازته لجواز سفر أميركي، لكنها قد تجعل من الصعب السفر إلى بعض البلدان.

هل يمكن لترامب حيازة سلاح ناري؟

يحظر القانون الفيدرالي على الأفراد المدانين بجناية حيازة سلاح ناري.

في نيويورك، لا يمكن للمجرمين المدانين الحصول على تصريح لحيازة سلاح ناري.

من الممكن أن يتقدم ترامب لاحقا بطلب إلى قاضي الولاية لاستعادة حقوق حيازة السلاح الناري.

في فلوريدا، حيث يقيم ترامب، يحظر القانون على الأشخاص المدانين بجناية في محاكم فلوريدا حيازة سلاح ناري، كما يمتد هذا الحظر إلى الأفراد الذين أدينوا بجناية في ولاية أخرى.

إذا تم انتخابه رئيسا، فهل يمكن لترامب الحصول على تصريح أمني؟