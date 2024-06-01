وذكر مكتب نتنياهو، في بيان: "شروط إنهاء الحرب لم تتغير. تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية وتحرير كل الرهائن وضمان ألا تشكل غزة أي خطر على إسرائيل".

وأضاف: "بموجب الاقتراح ستستمر إسرائيل في الإلحاح على استيفاء هذه الشروط قبل أي قرار دائم بوقف إطلاق النار".

وتابع: "إسرائيل لن تقبل بإبرام أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار ما لم تتمكن من تلبية شروطنا كاملة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

اقتراح بايدن