وقال بلينكن للصحافيين بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في براغ "كانت كل دولة حليفة تقريبا ضحية لتكثيف الهجمات الروسية الهجينة".

وأضاف "نعرف ما يفعلونه وسنرد فرديا وجماعيا إذا لزم الأمر".

ودان بلينكن أيضا تزايد الهجمات الإلكترونية وعمليات التضليل التي تقوم بها روسيا.

أمثلة على الهجمات الروسية الهجينة ضد دول "الناتو"

- أزالت روسيا العوامات التي ترسم حدودها مع إستونيا على نهر نارفا الأسبوع الماضي، ما دفع تالين الى التنديد بـ"عمل استفزازي".

- أعلنت أجهزة الأمن البولندية الأربعاء اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في قيامهم بإشعال حرائق "لحساب" روسيا في مناطق مختلفة من بولندا.

- نهاية أبريل أدين بريطاني يبلغ عشرين عاما في بريطانيا بعد اتهامه بتنظيم هجمات ضد "شركات مرتبطة بأوكرانيا".

- قالت بولندا الجمعة إن نبأ كاذبا نشر على خدمة وكالة الأنباء الوطنية مفاده أنه سيتم تعبئة 200 ألف بولندي للقتال في أوكرانيا، قد يكون ناجما عن هجوم إلكتروني روسي.

- حذر وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا الإثنين في حديث لوكالة فرانس برس، من أن روسيا تسعى إلى "اختبار حدودنا" و"تراهن على مخاوفنا من خلال زيادة هجماتها الهجينة".

- الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قال الثلاثاء في بروكسل "لاحظنا زيادة في نشاط الأجهزة الاستخباراتية الروسية على أراضي الحلف. لذلك قمنا بتعزيز مراقبتنا، وأجهزتنا الاستخباراتية تراقب عن كثب ما يفعله الروس".