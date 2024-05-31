وقطعت محطة "أم أس إن بي سي" اليسارية خطاب ترامب، رفضا لبث "أكاذيب المرشح الرئاسي".

وقالت مذيعة المحطة: "تعليقاته لن تبث على الهواء هنا.. نحن كمؤسسة إخبارية لا نستطيع بث أشياء غير حقيقية عن علم".

تحذير من مساجين الكونغو

وشن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، هجوما حادا على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا إياه بـ "الفاشي"، بعد يوم من إصدار حكم قضائي بإدانة ترامب في قضية دفع "أموال الصمت" لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

ولكن كان هناك فقرتين، أثارتا الاستغراب على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من غيرهما.

الأولى هي حول الكونغو الديمقراطية، حيث أشار ترامب إلى أن الكونغو أطلقت مساجينها نحو الولايات المتحدة.

وحذر ترامب: "الكونغو في إفريقيا أطلقت سراح العديد من الناس.. العديد منهم.. من السجون والزنازين، وأحضرتهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، هذا ما يحصل في بلادنا".

ترامب والسيارات

أما التعليق الثاني، فتعلق بحظر السيارات، ولم يكن مفهوما.

وقال ترامب: "يريدون (حكومة جو بايدن) منعكم من اقتناء السيارات، بسبب قوانينهم السخيفة".

وأثار تعليق السيارات السخرية والاستغراب، ولم تتم ترجمة معناه بسبب عدم وضوحه.