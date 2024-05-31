وقال بايدن الذي يواجه سلفه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، "لقد شكك أولا في نظامنا الانتخابي، ولاحقا، شكك في نظامنا القضائي. والآن يمكنكم توقيفه".

وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن محاكمته الجنائية في نيويورك "غير منصفة للغاية"، وذلك بعدما انتهت الخميس بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ لإسكات ممثلة أفلام إباحية.

واتهم ترامب منافسه بايدن و"عصابته" بأنهم "مرضى" و"فاشيون". واضاف "سنستأنف عملية الاحتيال هذه".

وبعد محاكمة استمرت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك، دانت هيئة المحلفين الرئيس السابق بـ 34 تهمة وجهت اليه في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار لإسكات ممثلة الأفلام الإباحيةستورمي دانييلز.

وقال ترامب "شاهدتم ما حصل لبعض الشهود الذين كانوا في صفنا، لقد تم صلبهم بكل معنى الكلمة".

وكان الرئيس السابق قد استهل تصريحه بالإشارة إلى الهجرة في الولايات المتحدة، أحد عناوين الحملة الرئاسية بين الديموقراطيين والجمهوريين، وقال إن المهاجرين "يصلون إلى بلادنا من كل أنحاء العالم ولدينا رئيس وعصابة من الفاشيين لا يريدون القيام بشيء في هذا الصدد".