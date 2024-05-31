وقال ستولتنبرغ، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في براغ، إن التحالف العسكري سمع مثل هذه التحذيرات مرارا من قبل وإن الدفاع عن النفس ليس تصعيدا.

ونقلت رويترز عن ستولتنبرغ قوله "هذا ليس جديدا. هذا ما يحدث كل مرة يقدم فيهاالدول الأعضاء في الناتو دعما لأوكرانيا، والرئيس فلاديمير بوتين يهددنا فقط للتراجع عما نفعله".

وأضاف "أما بالنسبة للتصعيد، فروسيا أججت التوترات بغزوها بلدا آخر".

ويوم الثلاثاء، حذر بوتين حلف شمال الأطلسي من السماح لأوكرانيا بإطلاق أسلحتهم على روسيا، وأثار مجددا خطر اندلاع حرب نووية بعدما رفع العديد من الحلفاء القيود المفروضة على استخدام الأسلحة المقدمة لكييف.

وفي تغيير ملحوظ في السياسة الأميركية، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في براغ إن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا تهاجم مدينة خاركيف الأوكرانية