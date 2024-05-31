وكتب شولتس على منصة إكس "العنف غير مقبول إطلاقا في ديموقراطيتنا"، فيما أوردت عدة وسائل إعلام ألمانية أن بين الجرحى ناشط مناهض للإسلام وشرطي، مشيرة إلى أن المهاجم قتل برصاص قوات حفظ النظام.



هاجم رجل مسلح بسكين مظاهرة لليمين المتطرف في مدينة مانهايم ، وقام بطعن عدة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة كان يعمل على توقيفه.

حسب وسائل إعلام محلية، فقد تعرض السياسي المحافظ والناشط المناهض للإسلام مايكل ستورزنبرجر للطعن خلال اجتماع عام في مانهايم، بالإضافة إلى 3 أشخاص من بينهم ضابط شرطة للطعن في رقبته بينما كان يعمل على توقيف المهاجم.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في ساحة السوق بالمدينة الواقعة جنوب غرب البلاد قرابة الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح في هجوم بسكين على مظاهرة لليمين المتطرف .

وأضافت: "تجري حاليا عملية كبيرة للشرطة في ساحة السوق في مانهايم. ولا يمكن تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".