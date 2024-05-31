وحسب وكالات الأنباء، يبدو أن التدريبات هي تجربة إطلاق صواريخ باليستية اكتشفتها كوريا الجنوبية من قرب عاصمة كوريا الشمالية يوم الخميس.

ويقول خبراء إن صواريخ كوريا الشمالية كبيرة الحجم تطمس الحدود بين أنظمة المدفعية والصواريخ الباليستية قصيرة المدى لأنها يمكن أن تخلق قوة دفع خاصة بها ويتم توجيهها أثناء الإطلاق.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن اختبارات الأسلحة الأخيرة تهدف إلى إظهار تصميم كوريا الشمالية على عدم التردد في شن ضربة استباقية على كوريا الجنوبية، في حالة التهديد.

ونقلت الوكالة عن كيم جونغ أون قوله إن التدريبات "ستكون بمثابة مناسبة لإظهار العواقب التي سيواجهها منافسونا إذا استفزونا".

وقال كيم إيناي، المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، إن سول "تدين بشدة" كوريا الشمالية لإصدارها تهديدات لفظية بشن ضربات استباقية ضد الجنوب وانتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال عروضها للأسلحة ومحاولة إطلاق صواريخ إلى الفضاء.

وتعد راجمات الصواريخ المتعددة من بين أنظمة الأسلحة الرئيسية لكوريا الشمالية التي تستهدف كوريا الجنوبية.

وتقول كوريا الشمالية إن الأسلحة التي يتم إطلاقها من منصات الإطلاق يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية تكتيكية.