أعلنت هيئة الادعاء العام في المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن ترحيبها بالإدانة الصادرة في نيويورك يوم الخميس ضده، قائلة إن" هيئة المحلفين قالت الكلمة " وقرروا أن المدعى عليه مذنب في جميع التهم الـ 34 الموجهة إليه.
وفي مؤتمر صحفي، قال المدعي العام ألفين براج: "الصوت الوحيد المهم هو صوت هيئة المحلفين ، وقالت كلمتها"، مضيفا أن أعضاء هيئة المحلفين الـ 12 أعلنوا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه بتهم الاحتيال المالي من أجل إخفاء مؤامرة تهدف إلى إفساد انتخابات 2016.
واتهم ترامب بـ34 تهمة جنائية أدين فيها بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى:
- فواتير الخدمات القانونية : مذنب في 11 من 11 تهمة
- الشيكات المدفوعة مقابل الخدمات القانونية : مذنب في 11 من 11 تهمة
- إدخالات في دفتر الحسابات للنفقات القانونية: مذنب في 12 من 12 تهمة
وفيما يلي التهم التي أدين فيها الرئيس الأميركي السابق ترامب
|
الحكم
|
|
التاريخ
|
مذنب
|
|
14 فبراير، 2017
|
مذنب
|
|
14 فبراير، 2017
|
مذنب
|
|
14 فبراير، 2017
|
مذنب
|
|
14 فبراير، 2017
|
مذنب
|
|
مارس 16, 2017
|
مذنب
|
|
مارس 17, 2017
|
مذنب
|
|
مارس 17, 2017
|
مذنب
|
|
أبريل 13, 2017
|
مذنب
|
|
يونيو 19, 2017
|
مذنب
|
|
يونيو 19, 2017
|
مذنب
|
|
مايو 22, 2017
|
مذنب
|
|
مايو 22, 2017
|
مذنب
|
|
مايو 23, 2017
|
مذنب
|
|
يونيو 16, 2017
|
مذنب
|
|
يونيو 19, 2017
|
مذنب
|
|
يونيو 19, 2017
|
مذنب
|
|
يوليو 11, 2017
|
مذنب
|
|
يوليو 11, 2017
|
مذنب
|
|
يوليو 11, 2017
|
مذنب
|
|
1 أغسطس، 2017
|
مذنب
|
|
1 أغسطس، 2017
|
مذنب
|
|
1 أغسطس، 2017
|
مذنب
|
|
11 سبتمبر، 2017
|
مذنب
|
|
11 سبتمبر، 2017
|
مذنب
|
|
12 سبتمبر، 2017
|
مذنب
|
|
18 أكتوبر، 2017
|
مذنب
|
|
18 أكتوبر، 2017
|
مذنب
|
|
18 أكتوبر، 2017
|
مذنب
|
|
20 نوفمبر، 2017
|
مذنب
|
|
20 نوفمبر، 2017
|
مذنب
|
|
21 نوفمبر، 2017
|
مذنب
|
|
1 ديسمبر، 2017
|
مذنب
|
|
1 ديسمبر، 2017
|
مذنب
|
|
5 ديسمبر، 2017