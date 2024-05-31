وقال فينيامين كوندراتييف حاكم كراسنودار عبر تطبيق تيليجرام "الوضع أكثر خطورة في منطقة تيمريوك - البنية الأساسية لمستودع النفط هناك تضررت بسبب ضربة جوية: ثلاثة صهاريج منتجات نفطية تضررت واحترقت".

وأضاف "يجري حاليا إخماد الحريق... وللأسف هناك جرحى بين العاملين في المستودع".

يأتي الهجوم بعد أن قال مسؤولون محليون في ساعة مبكرة من إن صواريخ روسية أصابت ثلاثة مواقع في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وتشير الروايات إلى أن الصواريخ أصابت مبنى سكنيا من خمسة طوابق ومتجرا في مبنى من ثلاثة طوابق ومصنعا للخياطة.

وقال المسؤول المحلي أوليه سينيهوبوف إن الهجمات على منطقة نوفوبازارسكي بالمدينة استخدمت تكتيك "النقر المزدوج" الذي لوحظ في الآونة الأخيرة ويعني توجيه ضربة ثانية بعد وقت قصير من ضربة أولى على موقع معين.

وذكر أنه بحسب المعلومات الأولية فقد تم استخدام صواريخ إس-300.

ورغم أن منظومة S300 هي صواريخ دفاعية، إلا أن مصادر عسكرية روسية أشارت إلى أنه مع بعض التعديلات، يمكن لنظام S-300 أن يستهدف بشكل فعال البنية التحتية الأرضية الرئيسية مثل المقر الرئيسي ومحطات الرادار وحظائر الطائرات، بمدى يصل إلى 120 كيلومترًا عند إطلاقه على مسار باليستي.

وقال فولوديمير تيموشكو قائد شرطة خاركيف إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى نظرا لحجم الدمار واحتمال حدوث إصابات بشظايا.