وفي وقت لاحق، قال مسؤولون محليون في ساعة مبكرة من إن صواريخ روسية أصابت ثلاثة مواقع في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وتشير الروايات إلى أن الصواريخ أصابت مبنى سكنيا من خمسة طوابق ومتجرا في مبنى من ثلاثة طوابق ومصنعا للخياطة.

وقال المسؤول المحلي أوليه سينيهوبوف إن الهجمات على منطقة نوفوبازارسكي بالمدينة استخدمت تكتيك "النقر المزدوج" الذي لوحظ في الآونة الأخيرة ويعني توجيه ضربة ثانية بعد وقت قصير من ضربة أولى على موقع معين.

وذكر أنه بحسب المعلومات الأولية فقد تم استخدام صواريخ إس-300.

ورغم أن منظومة S300 هي صواريخ دفاعية، إلا أن مصادر عسكرية روسية أشارت إلى أنه مع بعض التعديلات، يمكن لنظام S-300 أن يستهدف بشكل فعال البنية التحتية الأرضية الرئيسية مثل المقر الرئيسي ومحطات الرادار وحظائر الطائرات، بمدى يصل إلى 120 كيلومترًا عند إطلاقه على مسار باليستي.

وقال فولوديمير تيموشكو قائد شرطة خاركيف إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى نظرا لحجم الدمار واحتمال حدوث إصابات بشظايا.

استهداف القرم

وأفاد جهاز الاستخبارات الأوكراني عبر تلغرام بأن وحدة القوات الخاصة "المجموعة 13" التابعة له التي تستخدم مسيّرات بحرية "هاجمت بنجاح قوارب دولة روسيا المعادية في القرم المحتلة موقتا".

وأضاف أن روسيا استخدمت طائرات مقاتلة ومروحيات في محاولة لتدمير المسيّرات في خليج فوزكا شمال غرب القرم كما أطلقت عليها النار باستخدام أسلحة خفيفة ومدافع عيار 30 ملم.

ونشر تسجيلا مصوّرا لمروحية تطلق النار في المياه ونيران تشتعل على ما يبدو عند الشاطئ، مشيرا إلى أن ذلك لم يمنع الأوكرانيين من "إتمام مهمتهم القتالية بنجاح".

وقال الجهاز "نتيجة الضربة، تم تدمير قاربين روسيين"، مضيفا أنه وفقا للبيانات الأولية، كانا مركبين برمائيين سريعين من طراز "كاي إس-701".

وأظهر تسجيل جهاز الاستخبارات الذي التقط من مسيّرة المركبة غير المأهولة وهي تتجه مباشرة نحو قاربين راسيين بينما أظهر تصوير ليلي انفجارا هائلا فيما تصاعدت سحب الدخان من الجو.

تستخدم قوارب "كاي إس-701" الصغيرة المصنوعة في روسيا في الدوريات الساحلية.

وأفادت روسيا في وقت سابق أنها دمّرت مسيّرتين بحريتين كانتا "متجهتين إلى القرم" واعترضت 13 طائرة مسيّرة في منطقة كراسنودار الواقعة جنوبا وفوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم.

كذلك، أعلنت إسقاط ثمانية صواريخ تكتيكية من طراز "أتاكمس" (ATACMS) فوق بحر أزوف قرب القرم.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق بأن أسطول البحر الأسود دمّر أربع مسيّرات بحرية أوكرانية من دون تقديم تفاصيل.

إحباط هجمات أوكرانية



وفي سياق منفصل، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) إحباط سلسلة هجمات تخريبية خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف خطوط للسكك الحديد في القرم.

وأفاد "إف إس بي" بأنه اعتقل أربعة اشخاص جنّدتهم أوكرانيا بينما قُتل زعيمهم، وهو مواطن روسي، أثناء توقيفه، وفق ما أفادت وكالات إخبارية روسية.

ذكر التلفزيون الروسي أن عملاء خططوا لشل حركة القطارات ليكون بإمكان الأوكرانيين مهاجمتها بالصواريخ.

وفي روسيا، قتل شخص وأصيب تسعة آخرون في قصف أوكراني استهدف منطقة بيلغورود الحدودية، وفق ما اعلن حاكمها فياتشيسلاف غلادكوف.