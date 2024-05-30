أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنها ستجري تحقيقًا لمعرفة كيف تم السماح لرحلة الخطوط الجوية الأميركية 2134 بالإقلاع حوالي الساعة 10:20 صباحًا يوم الثلاثاء، بينما كانت طائرة أخرى قد حصلت على إذن بالهبوط على مدرج متقاطع.

وقال متحدث باسم FAA صباح الخميس: "ألغى مراقب الحركة الجوية إذن الإقلاع لرحلة الخطوط الجوية الأميركية 2134 لأن طائرة أخرى كانت قد حصلت على إذن بالهبوط على مدرج متقاطع في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني".

وأصدرت الخطوط الجوية الأميركية بيانًا قالت فيه: "سلامة عملائنا وأعضاء فريقنا هي أولويتنا القصوى، ونحن ممتنون لاحترافية طاقمنا. سنقدم الدعم الكامل لـ FAA في تحقيقها."

حادثة مشابهة في أبريل

وقع حادث اقتراب تصادم مشابه في المطار يوم 18 أبريل. كانت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية طائرة إيرباص A319 متجهة إلى مطار بوسطن لوغان الدولي، بينما كانت الطائرة الثانية الأصغر طائرة خاصة من طراز هوكر بيتشكرافت سوبر كينج إير.

وفقًا للتسجيلات الصوتية التي تم التقاطها بواسطة LiveATC.com، يمكن سماع مراقب الحركة الجوية يقول: "أمريكان 2134، إلغاء إذن الإقلاع"، قبل أن يطلب من الطائرة الأخرى عدم الهبوط والاستمرار في الدوران حول المطار في انتظار الإذن. يقول المراقب: "زيرو ألفا ألفا، الدوران، الدوران!"

يرد الطيار من الطائرة الثانية: "وألفا ألفا لا يمكننا الدوران، كنا بالفعل على الأرض."

ثم يطلب المراقب من AA2134 الخروج من المدرج ليتم "إعادة ترتيبها" أو العودة إلى البوابة.

ولكن الطيار يرد بأنه نظرًا لأنهم كانوا يسيرون بسرعة تزيد عن 80 عقدة (92 ميلًا في الساعة) عند إلغاء الإقلاع، فإن الطائرة بحاجة إلى فحص.

يقول الطيار: "نحتاج إلى التحدث إلى الصيانة، ولكن نعم، أعتقد أننا كنا فوق 80 عقدة لذا نحتاج إلى فحص."

ردود الأفعال والإجراءات المستقبلية

أظهرت إعادة تشغيل من موقع adsbexchange.com، الذي يتتبع مسارات الرحلات ويسجل مواقع الطائرات، أن طائرة الخطوط الجوية الأمريكية بدأت إقلاعها بينما كانت الطائرة الأخرى تهبط وتستعد لعبور المدرج.

وقال السيناتور تيم كين (ديمقراطي-فيرجينيا) إن الحادث أظهر أن عمليات المطار قد بلغت طاقتها القصوى.

وأضاف: "أنا مرتاح لأنه لم يصب أحد بأذى. لكن هذا الحادث يؤكد مرة أخرى أن DCA وصلت إلى طاقتها القصوى"، وأكد على ضرورة رفض FAA لأي إجراءات للموافقة على مسارات رحلات جديدة قد "تؤثر على السلامة".

رفضت هيئة مطارات واشنطن الكبرى التعليق على الحادث.

عقدت FAA قمة سلامة في عام 2023 لمناقشة ما إذا كانت هناك حاجة لتغييرات في كيفية تنظيم الرحلات الجوية بعد سلسلة من الحوادث القريبة من التصادم.