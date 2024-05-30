وقال شي في كلمته "كل مرة ألتقي فيها بأصدقائنا العرب، أشعر بإحساس عميق بالألفة"، مضيفا أن "الصداقة بين الصين والشعب الصيني والدول والشعوب العربية تنبع من التبادلات الودية على طول طريق الحرير القديم".

وفي كلمته، قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إن الاجتماع يأتي في وقت يحتاج فيه العالم التكاتف لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفا أن الحاجة ملحة لتعاون عربي صيني مشترك مع التوتر الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب في غزة .

وطالب الشيخ محمد بن زايد بوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف رئيس دولة الإمارات: "هناك حرص على الارتقاء بالتعاون العربي الصيني لآفاق أرحب... أثق أن مخرجات هذا الاجتماع ستعزز من مستوى التنسيق بين العالم العربي والصين."

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الدول العربية تسعى لخفض التصعيد في المنطقة مرحبا بالأدوار الإيجابية للدول التي تشاركنا أهدافنا هذه لدعم الاستقرار كالصين.

كما طالب أبو الغيط بالوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة في غزة.