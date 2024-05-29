وتم استدعاء سفير البرازيل لدى إسرائيل فريدريكو ماير في البداية للتشاور مع حكومته بعد أن تبادلت البرازيل وإسرائيل تصريحات قاسية في فبراير بشأن الصراع.

وقال المصدر اليوم الأربعاء: "لم تكن هناك شروط لعودته" إلى إسرائيل.

وكان المستشار الخاص لرئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيلسو أموريم، أعلن أن فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب توتر العلاقات بين البرازيل وإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث دأب الرئيس البرازيلي على اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين في غزة.

وكان دا سيلفا صرح في وقت سابق بأن "ما تفعله دولة إسرائيل (في غزة) ليس حربا، إنها إبادة جماعية، لأنها تقتل نساء وأطفالا".

وسبق ذلك تصريح للرئيس البرازيلي عندما شبه الهجوم الإسرائيلي على غزة بـ"المحرقة"، ولم يتراجع عن تصريحه، وكما شدد مرارا على مصطلح "الإبادة الجماعية".

ووصف لولا دا سيلفا، في وقت سابق الحرب في غزة بالقول "هذه إبادة جماعية. ثمّة آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين. ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية".

وردا على ذلك، أعلنت إسرائيل أن دا سيلفا نفسه "شخصا غير مرغوبا فيه" في إسرائيل.