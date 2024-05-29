وفي هذه الجبهة، أكدت تقارير أن الجيش الروسي تمكن من الاستيلاء على مصنع المنتجات البترولية التكميلية داخل بلدة فوفشانسك.

وفي جبهة خاركيف أيضا، وتحديدا في محور كوبيانسك، تقدمت القوات الروسية في منطقة ستيبوفا نوفوسيلوفكا، وذلك بعد التمهيد لها بقصف مدفعي عنيف.

وتمكنت القوات الروسية من اختراق دفاعات القوات الأوكرانية في المنطقة، ودخلت إلى الأطراف الجنوبية الشرقية للقرية، وما زال الهجوم مستمرا".

وفي ستارومايورسكي، تمكن الجيش الروسي خلال الساعات الماضية من تأمين الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلدة، فيما لوحظ أن الجيش الأوكراني بدأ ينسحب من الجزء المتبقي من البلدة الخاضعة لسيطرته.

ووفقا لمواقع أوكرانية، من المتوقع أن تسقط ستارومايورسكي بأي لحظة تحت السيطرة الروسية بالفعل، حيث تراجعت القوات الأوكرانية إلى شمال البلدة.

وتقدم الجيش الروسي كذلك شمال بلدة كالينوفكا على محور تشاسيف يار، فيما وسع سيطرته جنوبي بلدة نتاليوفا وفي منطقة أومانسكي، إلى الغرب من أفدييفكا.

وفي الأسبوع الماضي، سيطرت القوات الروسية على كليشيفكا وعبرت قناة دونيتسك، وسيطرت على وسط بلدة كراسنوغوريفكا، كما سيطرت على إيفانيفكا وستيماخيفكا في مقاطعة خاركيف.