وبعد انتخابه لفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات في وقت سابق هذا العام، عين بوتين ديومين مساعدا مختصا بصناعات الدفاع، وتحدث الكرملين آنذاك عن مسؤوليات أخرى له.

ونشر الكرملين، الأربعاء، مرسوما وقعه بوتين بتعيين ديومين أمينا عاما لمجلس الدولة.

ومجلس الدولة الذي تم إحداثه أول مرة عام 2000 هو هيئة استشارية للرئيس الروسي، ويتم تكليفه بالقضايا ذات الأهمية القصوى للدولة.

خليفة محتمل لبوتن

وقال سيرجي ماركوف، وهو مستشار سابق بالكرملين، في وقت سابق من هذا الشهر إن كثيرين يعتبرون ديومين خليفة محتمل لبوتين.

وبدأ بوتين فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات، وتشير التوقعات إلى أنه سيستمر في الحكم لسنوات قادمة.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات موثوقة حول من الذي قد يفضل الرئيس الروسي اختياره لخلافته مستقبلا.

ولطالما كان اسم ديومين، بين أسماء أخرى، موضع تكهنات في موسكو بخصوص من سيتولى الحكم بعد بوتين.

وتم تعيين ديومين (51 عاما) في الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن شغل منصب الحاكم الإقليمي لمنطقة تولا الروسية.

وكان ديومين قد انضم إلى جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الذي يتولى حراسة أفراد نخبة الكرملين، عام 1995 وكان حارسا شخصيا لبوتين خلال فترتي رئاسته الأولى والثانية. كما أنه عمل نائبا سابقا لرئيس المخابرات العسكرية الروسية.