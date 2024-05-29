وقال إردوغان أمام نواب في حزبه "الأمم المتحدة لا يمكنها أن تحمي موظفيها حتى. ماذا تنتظرون لتتصرّفوا؟ ماتت روح الأمم المتحدة في غزة".

ودعا الرئيس التركي "العالم الإسلامي" إلى التحرّك حيال الحرب في غزة.

وكان أردوغان قال في وقت سابق إنه "إذا لم يتم إيقاف إسرائيل ستطمح عاجلا أم آجلا بأراضي الأناضول"، واعتبر أن حركة حماس هي "خط الدفاع الأول للأناضول في غزة".

ونقلت وكالة "أنباء الأناضول" عن أردوغان قوله "لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة فإذا لم يتم إيقاف هذه الدولة الإرهابية ستطمع عاجلاً أو آجلاً بأراضي الأناضول مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة".

وأضاف أن "ما يحدث في قطاع غزة لم نره من قبل وحتى هتلر لم يرتكب ما تم فعله في القطاع الفلسطيني.. إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين في غزة فقط. إنها تهاجمنا أيضا".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل "الوقوف إلى جانب حماس التي تقاتل من أجل استقلال أرضها وتدافع عن الأناضول أيضا"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف "نتنياهو والمتواطئون في الإبادة الجماعية سيحاسبون وسنضمن تقديمهم للعدالة".